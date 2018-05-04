Volkswagen'in eski CEO'suna ABD'de dava açıldı

04 Mayıs 2018

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn'a, şirketin emisyon skandalı kapsamında ABD'de dava açıldı.

Michigan eyaleti Doğu Bölgesi Mahkemesinden yapılan açıklamada, Winterkorn'a, "ABD'yi dolandırmak için diğer VW çalışanlarıyla komplo kurmak", "VW'nin ABD'deki tüketicilerini dolandırmak", "ABD'nin 'Temiz Hava Yasasını' çiğnemek" ve "para transferi dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Eğer ABD'yi dolandırmaya çalışırsanız, ağır bir bedel ödersiniz. Volkswagen'in entrikası şirketin en üst seviyesine kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2015’te VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş, Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD'deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 2017 yılının başında imzalamıştı.

Volkswagen CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Kaynak: AA