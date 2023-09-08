Volvo'nun Rusya'daki varlıkları devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede faaliyetlerini sonlandıran Volvo'nun varlıklarına ilişkin bilgilere yer verildi. Volvo'nun Rusya'daki tüm varlıklarının bir Rus yatırımcıya devredildiği bildirilen, "Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, varlıkların yeni sahibiyle birlikte şirketin Kaluga'daki tesisinde üretimin daha da geliştirilmesi için yerli bir ortak da belirledi, üretime yeniden başlama çalışmaları devam ediyor." denildi.

Ukrayna savaşından önce Kaluga'da yılda 15 bin kamyon üretim kapasitesine sahip fabrikayı işleten Volvo, savaşın ardından buradaki üretimini durdurma kararı almıştı. Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault, Nissan ve Volkswagen gibi firmalar faaliyetlerini sonlandırmıştı.