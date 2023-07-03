Wagner’in 1.2 milyar $'lık ‘gölge ekonomisi’

Emre ERGÜL

24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgali sonrası Ukrayna’da savaşmaya başlayan paramiliter grup Wagner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’a isyan bayrağını açması bayram haftasının 1 numaralı konusuydu.

Moskova’nın silah bırakan Wagnercilere dokunmayacağını açıklaması ve Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in Belarus’a sığınmasının ardından sular durulsa da grubun Belarus sınırında Rus ordusuna karşı yeniden örgütlenmeye başladığı haberi ortalığı karıştırdı.

Tüm dünya, Putin-Prigojin savaşının akibetini merakla izlerken, Alman Marshall Fonu önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Kuruma göre, Rusya son olaya kadar ölen her bir Wagnerci için ailelerine 5 milyon ruble (60 bin dolar) tazminat ödüyordu. Üstelik “el altından, kayıtdışı verilen bu tazminatlar, Rus ekonomisini alt üst ediyordu.”

Marshall Fonu’nun iddiasını manşete taşıyan Business Insider, dünya basınına yansıyan şu 3 habere dikkat çekti:

“Wagner lideri Prigojin geçen ay yayınladığı sesli mesajda ‘Ölenlerin ailelerinin kara para tazminatları’ aldığını söyledi.”

“Aynı Prigojin, El Cezire’ye verdiği bir röportajda Bakhmut’un savunması sırasında 20 bin askerini kaybettiğini açıklamıştı.” “Bloomberg haber ajansına konuşan bazı Rus kadınları da kayıtdışı tazminat aldıklarını itiraf etmişti.

‘Bize bir nokta söylüyorlar, biz de oraya gidip nakit parayı alıyorduk’ diyen kadınlar, parayı bankalara yatırmamaları konusunda uyarıldıklarını da belirttiler.” Verileri değerlendiren Business Insider, şu yorumu yaptı: “Bu kadar çok ölüm için yapılacak ödemeler, Rusya'nın mali sistemine 100 milyar rubleye (1.2 milyar dolar) mal olacaktır. Bu, Rusya ekonomisinin giderek nakit temelli hale gelmesine katkıda bulunmuş olabilir.

Merkez Bankası verilerine göre, bankaların tedavülde bulundurmadıkları nakit miktarı son bir yılda artış gösterdi. Ayrıca, özellikle yüzde 7.5'te duran faiz oranlarının artan mevduatları çekmesi gerektiğinden, Rus bankalarının istikrarına olan güvenin azaldığını da gösterebilir. Büyüyen ‘gölge ekonomi,’ Putin'in savaşını finanse etmek için gereken vergi geliri miktarını da azaltıyor.”