.Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in uçağı düştü
Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.
TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan açıklama
Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesine düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı: Prigojin öldü
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.