Wagner’in medya imparatorluğu ‘kepenk indiriyor’

Açıklama, gruba bağlı Ria Fan adlı haber sitesinin genel yayın yönetmeni Yevgeni Zubarev’den geldi: “Kapatma ve ülkenin bilgi alanını terk etme kararımızı açıklıyorum.” Rusya, Prigojin’in kalkışması sonrası geçtiğimiz cuma günü Patriot’ın 5 yayın organına; Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News ve People’s News, erişimi durdurmuştu.

Prigojin’in sahibi olduğu St Petersburg merkezli Nevskiye Novosti gazetesi de “kendi aldığı kararla” yayınına ara verdi. Kremlin’den bugüne kadar 10 milyar dolara yakın gelir elde ettiği konuşulan Wagner’in gelir kapıları tektek kapatılırken, Rus savcıların Prigojin’in ülkedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarına yemek servisi yaptığı şirketini mercek altına aldığı konuşuluyor. Prigojin yemek firması üzerinden yılda 2 milyar dolar kazanıyordu.