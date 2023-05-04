Wall Street, ekside açılmaya hazırlanıyor

Los Angeles merkezli PacWest Bancorp, bankacılık sektöründe krize dair kuvvetlenen endişeler ile ABD'li bölgesel banka hisselerinin düşmesinin ardından, potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçeneklere dair görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bankanın satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiğini açıklamasının ardından bankanın hisseleri seans öncesi işlemlerde %37.2 düştü.

Saat 16.23 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.21 düşüş kaydetti. S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.28 gerilerken Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.14 geriledi​.