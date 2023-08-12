Washington DC'deki Ulusal Muhafızlar'ın yeniden yapılandırılması planlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Ocak Kongre baskını ve George Floyd protestoları sırasında sergiledikleri tutum nedeniyle eleştirilen, başkent Washington DC'deki Ulusal Muhafızlar'ın yeniden yapılandırılması ve kime bağlı olacakları konularını yeniden ele alıyor.

Associated Press'in (AP) ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına müdahale sırasında verilen "kaotik tepki" ve George Floyd'un öldürülmesi sonrasındaki protestolar sırasındaki "güvenlik ihlalleri" kapsamındaki sorunları ele almak için Washington DC'deki Ulusal Muhafızları yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Bu kapsamda başkent hava muhafızlarının transferi ve bunu dengelemek üzere kentte toplumsal olaylarda etkin olabilecek askeri polis sayısının artırılması seçeneği gündemde.

Başkentteki Ulusal Muhafızlar'ın kontrolünün kimde olacağı, tartışmalardaki en kritik husus olarak dikkati çekiyor.

ABD genelinde, eyaletlerdeki Ulusal Muhafızlar valilerin emrinde görev yapıyor. Ancak özel bir statüye sahip Washington DC kentinin, bir eyalet olmadığı için, valisi bulunmuyor. Kentteki Ulusal Muhafız birlikleri doğrudan ABD Başkanı'na bağlı. Başkan da bu yetkiyi genellikle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri'ne devreden Savunma Bakanı'na veriyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, mevcut düzeni sürdürmek veya komutayı Amerikan topraklarının korunması ve güvenliğini gözeten Kuzey Komutanlığı'na devretme yönündeki iki seçeneği değerlendirdiği ifade ediliyor.

Bazı üst düzey yetkililer, Ulusal Muhafızlar'ın komutasının "siyasi yöneticilerin" elinden alınıp halihazırda zaten Amerikan topraklarının korunmasından sorumlu "siyasi bağı olmayan askeri komutanlara" verilmesini daha doğru buluyor.

Diğerleri ise valilerin birlikler üzerindeki komuta yetkisinin sivil yönetime güç verdiğinin altını çizerek bu konuda değişiklik yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Ulusal Muhafızlar'ın gerekli durumlarda müdahalesini talep etme yetkisinin sivil otoritede kalması gerektiğini savunanlar, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın herhangi bir valinin yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak eski teamüllerin yeterli olduğu görüşünde.

Normalde olası bir güvenlik tehdidi söz konusuysa belediye başkanı Pentagon'dan Ulusal Muhafızlar'ın desteğini talep ediyor. Ancak Floyd'un öldürülmesi sonrasındaki protestolar ve 6 Ocak Kongre baskını sürecinde gerekli önlemin alınmadığı iddiasıyla ilgili belediye yönetimi ve Pentagon yetkilileri daha sonraki süreçte birbirlerini suçlamıştı.

Yeniden yapılanmanın bu süreci kolaylaştırmak ve başka bir kriz patlak verdiğinde iletişim sorunlarını önlemek için gündemde olduğu ifade ediliyor.