Washington yoğun güvenlik önlemleri ile 75. NATO Zirvesi'ne hazır

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 2022 yılında yapılan Afrika Liderler Zirvesi’nden bu yana başkent Washington bu denli geniş çaplı güvenlik önlemlerine sahne olmadı.

Güvenlik önlemleri bugün devrede

75. NATO Zirvesi için alınan güvenlik önlemleri bugün itibarıyla devreye girdi. Buna göre, Washington’da Beyaz Saray ve kongre alanındaki yollar ve metro istasyonları kapatılacak. Zirveye katılacak liderlerin güvenliğinden, ABD Başkanı'nı da koruyan Gizli Servis sorumlu olacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Bürosu ve Pentagon Koruma Şubesi, diğer yabancı heyet temsilcilerinin yakın korumasını gerçekleştirecek.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) fiziki ve sanal tehditleri önleme ve istihbarat desteği verecek. Güvenlik bölgesi ilan edilen bölgede genel önlemlerden Washington DC Metropolitan Polis Teşkilatı sorumlu olacak. Asayiş durumunu ve muhtemel protestoları onlar takip edecek. Washington Ulusal Muhafız birlikleri de silahsız olarak trafik yönlendirme çalışmalarına katılacak. Gerekli görülmesi halinde asayiş güçlerini takviye etmeye hazır olacak.

'Uçuşa kapalı bölge' uygulaması genişletildi

Beyaz Saray ve Kongre Binası’na ev sahipliği yapan başkent Washington, 11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa kapalı bölge ilan edilmiş, burada yapılacak uçuşlar sıkı güvenlik kurallarına bağlanmıştı. 75. NATO Zirvesi nedeniyle ABD Ulusal Havacılık İdaresi, Washington için havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlayarak uçuşa kapalı bölge uygulamasını genişletti. Prosedürlere uymayan hava araçları engellenecek, pilotları gözaltına alınıp sorgulanabilecek.

Kontrol noktaları hayati önem taşıyor

Güvenli alan içinde çalışan ve yaşayan Amerikalılar kontrol noktalarından giriş çıkış yapacak. Alana girecek yük araçları büyük X-Ray cihazlarıyla kontrol edildikten sonra mühürlenerek bölgeye alınacak. Liderlerin kaldıkları oteller ile kongre merkezi arasındaki yolların tamamına demir bariyerler çekilerek yayaların kara yoluna girmesi engellendi. Kongre alanı içindeki önemli güzergahların göründüğü yüksek binaların üzerine çeşitli birimlerden keskin nişancılar yerleştirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle güvenlik bölgesi ilan edilen alanda faaliyet gösteren birçok restoran ve iş yeri kongre süresince kapalı olmayı tercih ederken, evi alan içinde olup dışarı çıkması gerekenlerin kontrol noktalarını kullanması gerekecek. Taksi ve kuryelerin çalışmasına izin verilecek ama kontrol noktalarında aranmaları gerekeceği için gecikmeler yaşanması bekleniyor.