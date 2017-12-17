Washington'da Kudüs protestosu

17 Aralık 2017

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce gösterici, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenen ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) dahil çok sayıda farklı grup tarafından desteklenen organizasyonda, göstericiler Washington Anıtı ve Beyaz Saray arasındaki parkta toplandı.

Yaklaşık 50 metrelik bir Filistin bayrağının açıldığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "İşgal sona ermeli" ve Trump karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteri sırasında sivil toplum kuruluşlarının liderleri kısa birer konuşma yaptı.

USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, ABD'nin birçok eyaletinden çok sayıda kişinin Filistin'e destek olmak için Washington'a geldiğine işaret etti. Konuşmasında Trump'ı eleştiren Cemal, Müslümanların bir araya gelerek bu karara tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

TASC Başkanı Halil Mutlu da Kudüs'teki zulme dikkat çekerek "Hepimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam olsun" ifadelerini kullandı. Mutlu'nun bu sözleri üzerine göstericiler Erdoğan lehine sloganlar attı.

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Kaynak: AA