WEF: Dünyada yaşamak için en iyi ülke Norveç

26 Ocak 2018

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı "Yaşamak için en iyi ülkeler" listesinde, Norveç gelişmiş ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Ülkelerin GSYH'leri dışında eğitim, sağlık, istihdam, yaşam koşulları, doğal kaynakların kullanımı gibi ölçeklerin de değerlendirilmesiyle oluşturulan listede, Norveç en katılımcı ekonomiye sahip ülke olarak ilk sırada yer aldı. Gelişmiş ülkeler arasında Almanya 12., Kanada 17., Fransa 18., İngiltere 21., ABD 23., Japonya 24., İtalya 27. sırada yer aldı.

Listenin ilk sıralarında küçük Avrupa ülkelerinin yer alması dikat çekti. İlk 10'da şu ülkeler yer aldı: 1. Norveç 2. İzlanda 3. Lüksemburg 4. İsviçre 5. Danimarka 6. İsveç 7. Hollanda 8. İrlanda 9. Avustalya 10. Avusturya

Türkiye gelişen ülkeler arasında 16. sırada

Gelişen ülkeler için oluşturulan diğer listede de, Türkiye 16. sırada yer aldı. Listede Rusya 19., Çin 26., Brezilya 37., Hindistan 62., Güney Afrika 69. sırada yer buldu.

Gelişen ülkeler listesinin ilk 10 sırasında yer alan ülkeler ise şöyle oldu: 1. Litvanya 2. Macaristan 3. Azerbaycan 4. Letonya 5. Polonya 6. Panama 7. Hırvatistan 8. Uruguay 9. Şili 10. Romanya

Ele alınan 103 ülkenin yüzde 64'ünde, GSYH'lerden bağımsız olarak oluşturulan Katılımcı Kalkınma Endeksi'nin son beş yılda arttığı belirtildi. Türkiye'de bu alanda yükseliş gösteren ülkeler arasında yer aldı.

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