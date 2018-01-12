Wells Fargo'nun kârı beklentileri aştı
Wells Fargo'nun kârı, beklentileri aşarak 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 18 arttı.
ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu vergi reformunun da etkisiyle dördüncü çeyrekte kârını yüzde 18 artırdı.
CNBC'nin haberine göre, 31 Aralık'ta sona eren 2017'nin dördüncü çeyreğinde, bankanın net kârı 6,2 milyar dolara, geliri ise 22 milyar dolara yükseldi.
Kârın önemli bölümünün, ABD'deki yeni vergi reformuyla gerçekleşen ertelenmiş vergi borçlarından kaynaklandığı belirtildi.
Bankanın hisseleri ise açılış öncesi işlemlerde yüzde 1 düştü.
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