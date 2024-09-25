WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, uzun süren sessizliğini Avrupa Konseyi'nde bozacak

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, 1 Ekim’de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (PACE) Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi'nde ifade vermeye hazırlanıyor. Bu ifade, Assange’ın uzun süren hapis cezasının ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşacağı an olacak. Strasbourg'daki oturumda, Assange'ın durumu ve insan haklarına yönelik endişeler ele alınacak.

CNBC-e'nin haberine göre; Assange, ABD ile yaptığı anlaşmanın ardından casusluk yasasını ihlal ettiği suçlamayı kabul etmiş, bu durumun ardından serbest bırakılmıştı. Eşi Stella Assange, Julian'ın uzun süren hapis cezasının ardından iyileşme sürecine ihtiyacı olduğunu ve çocuklarıyla zaman geçirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak Avrupa Konseyi'nin daveti üzerine Assange, iyileşme sürecine ara vererek ifade vermeyi kabul etti.

Assange'ın bu ifadeyi, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı ve kendisini “siyasi bir mahkum” olarak nitelendiren raporun ardından vereceği bildirildi. Raporda, İngiltere'nin Assange'ın insanlık dışı muameleye maruz kalıp kalmadığını araştırması çağrısı da yapılmıştı.

Julian Assange’ın bu kritik ifadesi, hem insan hakları savunucuları hem de medya özgürlüğü açısından büyük bir önem taşıyor.