World Expo 2030’u S. Arabistan kazandı

Emre ERGÜL

Suudi Arabistan, salı gecesi Paris’te düzenlenen oylama sonucunda World Expo 2030’un ev sahipliğini yapma hakkı kazandı. Oylama, “Dünya Fuarı”nın sahibi Uluslararası Fuarlar Bürosu’nun (BIE) merkezinde 182 üyesinin 165’inin hazır bulunmasının ardından yapıldı. Fuar için 7.8 milyar dolar harcama sözü veren Suudi Arabistan, 165 oyun 119’unu alarak, rakipleri İtalya ve Güney Kore’ye ağır bir yenilgi tattırdı.

Haber, dünya basınında geniş yankı uyandırırken, en ilginç yorum ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’tan geldi: “Bu olay, otoriter ülkenin ve kendisinin uluslararası imajını yeniden şekillendirmeye çalışan krallığın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a zafer kazandırdı.”

Delegeleri etkilemek için Ronaldo da mesaj gönderdi

“Veliaht Prens, krallığın petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirme planı olan ‘Vizyon 2030’u tanıtmıştı. Bu kazanç, Suudi Arabistan’a, ‘Vizyon 2030’un sonuçlanacağı yılda küresel ilginin tadını çıkarma şansı veriyor.” Gazeteye konuşan Washington’daki Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü’nün kıdemli uzmanlarından Kristin Diwan da 2030’un önemine dikkat çekti: “World Expo’nun Suudi liderliği için büyük bir çekiciliği var. Suudiler, vizyonlarının başarısını göstermek için 2030’da büyük bir açılış partisi düzenlemeye kararlılar.”

2030 etkinliği için yarışan üç ülke, son aylarda uluslararası delegelerin ilgisini çekmek için gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Ancak hiçbiri Suudi Arabistan’ınki kadar cömert değildi!

Politico dergisine göre, Suudi ekibi, delegelere Paris’te mavi ıstakozların servis edildiği özel bir yemek verilmiş, Suudi Pro Lig’inde top koşturan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun “Ben ve ailem, burada, Suudi Arabistan’da muazzam zaman geçiriyoruz” dediği videosu dev ekrana yansıtılmıştı. 2029 Asya Kış Oyunları’nı düzenleyecek olan Suudi Arabistan’ın Expo 2030 zaferi, 2034 Dünya Kupası’nı isteyen krallığın elini de güçlendirecek. World Expo, “Çiçek ve Çocuk” temasıyla 23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlemişti. World Expo 2021 de “Medeniyetler Bahçesi” teması ile Hatay’da düzenlenmişti.

Metallica, Suudi Arabistan’da konser verecek

Suudi Arabistan’da esen değişim rüzgârlarında son perde: Dünyanın en büyük heavy metal grubu Metallica, 14 Aralık’ta başkent Riyad’da 3 gün sürecek Soundstorm Festivali kapsamında konser verecek. Metallica, Riyad’da konser vereceğini “2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı” mesajıyla duyurdu.

Grup,Ortadoğu’daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirmişti. Soundstorm, Riyad’da 2019’dan beri düzenleniyor. Geçen yılkiSoundstorm etkinliğine 600 binden fazla kişi katılmıştı. Konser başına 6 ile 9 milyon dolar arasında ücret alan Metallica’nın Suudi Arabistan’da konser verecek ilk global rock grubu olmak için ne ücret alacağı açıklanmadı.

Suudi Yatırım Fonu, Heatrow’un yüzde 10’unu satın alıyor

Suudi Arabistan Yatırım Fonu (PIF), Londra’daki Heatrow Havalimanı’nın yüzde 10’unu İspanyol altyapı devi Ferrovial’den satın alıyor. Ferrovial’in çatı şirketi FGP Topco, elindeki diğer yüzde 15’lik hisseyi de Fransız özel sermaye fonu Ardian’a satacak. BBC’ye göre, toplam yüzde 25’lik satış için Ferrovial’in eline 3 milyar dolar geçecek. 2006’dan bu yana havalimanını işleten Ferrovial’ın yüzde 56 olan hisseleri, 2013’te yüzde 25’e düşmüştü. Heathrow’da bir yolcu ortalama 31.57 sterlin harcıyor. 2024’te bu rakamın 25.43 sterline düşmesi bekleniyor. 1971’de kurulan PIF, 700 milyar dolarla dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri.