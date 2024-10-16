X 'eşik bekçisi' sınıfına girmedi: Musk'ın başı dertte! AB katı kurallar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk'un sahibi olduğu X sosyal medya platformunun Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde "temel" platform olarak kabul edilmediğini duyurdu.

AB’nin mayıs ayından beri sürdürdüğü piyasa incelemesinin sonucunda, X’in gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği ifade edildi.

DMA kapsamında, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılıyor ve daha sıkı düzenlemelere tabi tutuluyor.

Bu platformlar, rekabeti teşvik etmek, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak ve rakip hizmetlerin engellenmesini önlemek amacıyla belirlenen kurallara uymak zorunda.

"Eşik bekçisi" statüsündeki platformlar, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10’una varan para cezalarıyla karşılaşabiliyorlar.