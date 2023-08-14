Yangının 96 can aldığı Hawaii'de şimdi de tropikal fırtına tehlikesi

Maui Bölge Yönetimi, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiği ifade edildi.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) açıklamasında, Doğu Pasifik'in en batısında "tropikal depresyon" oluştuğu ve bunun Hawaii'nin güneyinden tropikal fırtına olarak geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın, bölgede etkili olarak yangının hızla yayılmasına neden olan Dora Kasırgası gibi Hawaii'nin güneyinden geçeceği tahmin edilse de rüzgarların çok daha zayıf olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

100 yılın felaketi

İtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell dünkü açıklamasında, Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtmişti. Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları oldu." demişti.

Yangın alarmları çalışmamış

Maui Adası'nın geneline yerleştirilen 80 afet uyarı sireninden hiçbirinin yangınlar sırasında çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Sözcüsü Adam Weintraub, sirenlerin hiçbirinin aktif olmadığını söylemişti.

Weintraub, yangınlar esnasında cep telefonlarına uyarı mesajlarının gönderildiğini, radyo ve televizyon aracılığıyla da uyarı yapıldığını ancak elektrik olmadığı için bölge halkının bu ikazların hiçbirini alamadığını belirtmişti.