Yapay zeka davasında Musk'tan 'Terminatör' benzetmesi: Hepimizi öldürebilir

Elon Musk, kurucu ortağı olduğu OpenAI’ın ilk baştaki kar amacı gütmeyen misyonundan uzaklaştığını ve büyük teknoloji şirketleriyle yapılan ortaklıkların ardından tamamen kar odaklı hale geldiğini iddia ederken Musk ile OpenAI arasındaki hukuk mücadelesi, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği varoluşsal risklerin tartışıldığı bir platforma dönüştü.

"En büyük risk, AI'ın hepimizi öldürmesi"

OpenAI'ın kurumsal yapısı ve misyonuna ilişkin görülen davanın duruşmasında Musk, en kötü senaryoyu "Terminatör durumu" olarak nitelendirdi, kontrolsüz yapay zeka gelişiminin ciddi felaketlere yol açabileceği, hatta insanlığı yok edebileceği uyarısında bulundu.

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin sıkı güvenlik önlemleri olmadan geliştirilmesi halinde kontrolden çıkabileceğini savunan Musk, "En büyük risk, yapay zekanın hepimizi öldürmesidir" dedi.

İnsanlığın hayatta kalma meselesi

Musk, davanın sadece bir yönetim anlaşmazlığı olmadığını, uzun vadede insanlığın hayatta kalma meselesi olduğunu öne sürdü.

Davanın merkezinde, OpenAI'ın kar odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiası yer alsa da Musk duruşma boyunca odağı kurumsal yönetimden yapay zekanın oluşturduğu tehlikelere kaydırdı. Gelişim hızının aşırı dikkat gerektirdiğini belirten Musk, sistemler daha özerk ve yetenekli hale geldikçe riskin arttığını savundu.

Terminatör benzetmesi

Musk, mahkemede "Terminatör" benzeri senaryolara atıf yaparken, güvenlik kaygılarının OpenAI gibi kuruluşların operasyonel temelinde olması gerektiğini vurguladı.

OpenAI ise Musk’ın iddialarını reddederek yapay zeka sistemlerini büyütmek için kar amaçlı yapıya geçmenin gerekli finansmanı sağlamak adına zorunlu olduğunu söyledi. Musk’ın kendi rakip yapay zeka girişimlerine dikkat çeken şirket, hukuk mücadelesinin biraz da sektördeki rekabetten kaynaklandığını savundu.