Yarım trilyon dolarlık enerji bazukası yetmeyebilir

Avrupa ekonomisinin dinamosu Almanya ışıkların kararmaamsı için büyük para harcıyor.

Enerji krizinin kalbindeki Almanya, Ukrayna savaşının dokuz ay önce ülkeyi bir enerji krizine sürüklemesinden bu yana neredeyse yarım trilyon dolar harcadı. Ve harcamaya devam ediyor.

Reuters'in hesaplamalarına göre, Berlin hükümetinin fiyatlar fırladığından ve ana tedarikçi Rusya'dan gelen gaza erişimini kaybettiğinden bu yana ülkenin enerji sistemini desteklemek için başlattığı kurtarma planların toplam ölçeği bu. Ve bu yeterli olmayabilir.

'Büyük bir servet kaybıyla karşı karşıyayız"

Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) Michael Groemling, "Bu krizin ne kadar şiddetli olacağı ve ne kadar süreceği büyük ölçüde enerji krizinin nasıl gelişeceğine bağlı. Ulusal ekonomi bir bütün olarak büyük bir servet kaybıyla karşı karşıya."

Almanya'nın enerjisinin tükenmesini önlemeye ve yeni enerji kaynaklarını güvence altına almaya yönelik tüm girişimlerinin ilk toplu çetelesini sunan hesaplamalara göre, kenara ayrılan para 440 milyar avroya (465 milyar dolar) kadar çıkıyor.

Her vatandaş için 5400 avro ek yük

Bu da Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana günde yaklaşık 1,5 milyar avroya denk geliyor. Ya da ulusal ekonomik çıktının yaklaşık %12'si. Bu da Almanya'daki her bir kişi için yaklaşık 5,400 avro anlamına geliyor.

Uzun zamandır ihtiyatlı planlamayla anılan Avrupa'nın önde gelen ekonomisi şimdi kendini havanın insafına kalmış buluyor. Almanya'nın yarım yüzyıldır Rus gazı olmadan geçirdiği ilk kış olan bu kış uzun bir soğuk dönem yaşanması halinde enerji karnesi uygulaması bir risk.

Ülke, kaybedilen Rus tedarikinin bir kısmını yerine koymak için daha pahalı olan spot ya da nakit enerji piyasasına yöneldi ve bu da enflasyonun çift haneli rakamlara çıkmasına yardımcı oldu. Rus yakıtına iki alternatif olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hedeflenen seviyelerden yıllarca uzakta olması nedeniyle görünürde bir güvenlik de yok.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve İş Çevrimleri ve Büyüme Araştırma Direktörü Stefan Kooths, "Alman ekonomisi şu anda çok kritik bir aşamada çünkü enerji arzının geleceği her zamankinden daha belirsiz" dedi.

Fatura 124 milyar avro kabaracak

Almanya'nın enerji ithalat faturası bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 124 milyar avro artacak. 2020 ve 2021 için 7 milyar avroluk büyüme, ülkenin enerji yoğun endüstrileri için büyük bir zorluk teşkil ediyor.

Artan enerji maliyetlerine en çok maruz kalan kimya sektörü, "Almanya'nın endüstriyel yapısında büyük yapısal kırılmalar" uyarısında bulunan endüstri birliği VCI'ye göre, 2022 yılında üretimin %8,5 oranında düşmesini bekliyor.