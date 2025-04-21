Yatırımcının parasını çalıp kumarda yedi! Eski CEO yaklaşık 4 milyon dolar kaybetti...

Galaxy, Goldman Sachs ve JPMorgan eski yöneticisi Richard Kim, kurucusu olduğu Zero Edge adlı projeye yatırım yapan kişilerden topladığı 7 milyon dolarlık fonun büyük kısmını kişisel çıkarları için kullandığı ve bir bölümünü kumarda kaybettiği iddiasıyla tutuklandı.

3 milyon 670 bin doları bahis sitelerinde kaybetti

Yürütülen soruşturmalarda Kim’in, yatırımcılardan topladığı paraların önemli bir kısmını yüksek riskli kaldıraçlı işlemler için harcadığı ve yaklaşık 3 milyon 670 bin doları da bahis sitelerinde kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Kim'in yatırımcılara para akışını yanıltıcı bir şekilde sunduğu, fonların bir bölümünü ise kumar platformlarına yönlendirdiği belirtildi.

Zimmete para geçirme suçlaması

Yatırımcıların fonlarının izini kaybetmeleriyle endişeler artarken, Kim’in bu süreçte yanlış beyanlarla yatırımcıları aldattığı ve bu nedenle zimmete para geçirme suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Olayların ardından bir açıklama yapan Galaxy sözcüsü Michael Wursthorn, Richard Kim’in Mart 2024’te şirketten ayrıldığını ve ardından Zero Edge’i kurduğunu belirtti. Wursthorn, "Yaptıklarından haberdar olur olmaz yetkili mercilere durumu bildirdik" ifadelerini kullandı.

Richard Kim kimdir?

Goldman Sachs, JPMorgan ve Galaxy Digital eski yöneticisi olan Richard Kim, özellikle dijital varlıklar ve kripto para piyasalarında deneyimli bir finans uzmanı olarak biliniyordu. Geleneksel bankacılık sektöründe edindiği tecrübenin ardından, Galaxy Digital gibi dijital finans odaklı kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulundu. 2024 yılında Galaxy Digital’den ayrılarak kendi girişimi olan Zero Edge adlı projeyi kurmuştu.