Yellen, Çin'e gitmeyi planlıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yeni Çinli mevkidaşı ile ilk üst düzey ekonomik müzakereler için Temmuz ayı başlarında Pekin'i ziyaret etmeyi planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre Yellen, Nisan ayında yaptığı açıklamada, yolculuğunun uzun süredir beklendiğini ancak "uygun zamana" ertelendiğini söyledi.

ABD Çin'deki bazı yatırımlarını düzenleyecek

Buna ek olarak, iç müzakerelere aşina olan kaynaklar, Biden yönetiminin Çin'deki bazı ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak durduracak bir yürütme emrinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yetkililerin bunu Temmuz ayı sonlarında hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hazine Bakanı, bu yılın başlarında dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından Pekin'e seyahat eden ikinci ABD kabine yetkilisi olacak. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı ile bir araya geldi. ABD'li ve Çinli yetkililer, Blinken ziyaretini verimli olarak nitelendirdi ve iki tarafın bir dizi konuda samimi görüşmelerde bulunduğunu söyledi.