Yemen'deki Husiler, yeni kabine kurulduğunu açıkladı

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, sözde Yemen hükümeti Başbakanı Abdulaziz Habtur’un yerine Ahmed Galib er-Rahvi'ye bir "değişim ve inşa hükümeti" kurma görevini verdi.

"Mevcut şartlar ve en yüksek ulusal çıkarlar gereğince" yeni hükümetin kurulmasına karar verildiği belirtilen haberde, yeni kabinenin 22 isimden oluştuğu kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.