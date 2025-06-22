Yeni bir nükleer santral krizi mi? İran medyası açıkladı: Buşehr'de patlama sesleri duyuldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmasının ardından şimdi de İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Buşehr kentinde iki patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlamaların, Basra Körfezi kıyısında bulunan ve çok sayıda Rus teknisyenin görev yaptığı Buşehr Nükleer Santrali çevresinde meydana geldiği belirtildi.

Rosatom tahliye planladıklarını açıklamıştı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirmişti.

Sabah yaptığı açıklamalarda Buşehr Nükleer Santrali'nin bulunduğu sahadaki durumun "sakin" olduğunu belirten Likhachev, "Dün geceki saldırılar, İran topraklarının bu bölümünü etkilemedi" ifadesini kullanmıştı.

Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "İki nükleer santralin inşasında yer alan personelimiz için bir tehdit olması durumunda derhal tahliye sürecini başlatmaya hazırız. İlk adım olarak kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz" diye konuşmuştu.