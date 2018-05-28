Yeni Zelanda, 150 bin ineği itlaf edecek

28 Mayıs 2018

Yeni Zelanda, ülkedeki sürülerden kaynaklanan bakteriyel bir hastalığın kökünü kazımak için 150 bin ineği itlaf etmeyi planlıyor.

Bu sabah yapılan açıklamaya göre, politikacılar ve sektör liderleri plan üzerinde anlaştılar.

886 milyon dolar maliyet yaratacak ve 10 yıl sürecek plan başarılı olduğu takdirde bir ülke ilk kez Mycoplasma bovis bakterisinden temizlenecek.