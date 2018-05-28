e-DÜNYA
22 °C

Yeni Zelanda, 150 bin ineği itlaf edecek

Yeni Zelanda, bakteriyel hastalığı yok etmek için 150 bin ineği itlaf etmeyi planlarken, oluşacak toplam maliyetin 886 milyon dolar olması bekleniyor.

Yeni Zelanda, 150 bin ineği itlaf edecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yeni Zelanda, ülkedeki sürülerden kaynaklanan bakteriyel bir hastalığın kökünü kazımak için 150 bin ineği itlaf etmeyi planlıyor.

Bu sabah yapılan açıklamaya göre, politikacılar ve sektör liderleri plan üzerinde anlaştılar.

886 milyon dolar maliyet yaratacak ve 10 yıl sürecek plan başarılı olduğu takdirde bir ülke ilk kez Mycoplasma bovis bakterisinden temizlenecek.

Son dakika yeni zelanda inek

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.