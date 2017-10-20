Yeni Zelanda'da yeni hükümet göçmen girişlerini sınırlayabilir

20 Ekim 2017

Yeni Zelanda'da ikamet izni alma umuduyla bu ülkeye gitmiş olan çok sayıda geçici işçi ve yabancı öğrenci, kurulması beklenen koalisyon hükümetinin göçmen girişini sınırlama vaadi üzerine ülkeyi terk etmek zorunda kalabilir.

Merkez sol İşçi Partisi'nin milliyetçi Önce Yeni Zelanda partisi ile koalisyon yapmayı kabul etmesi, ülkeyi 10 yıldır yöneten Ulusal Parti'nin iktidarına son verecek.

İşçi Partisi'nin 37 yaşındaki lideri Jacinda Ardern, ülkenin yeni ve en genç başbakanı olacak.

Yeni koalisyon, Yeni Zelanda'nın önceki yıllarda uyguladığı ve ekonomik büyümeyi ateşleyen "açık kapı" politikasında ani bir dönüş yapabilir.

Yeni Zelanda'da geçen yıl itibariyle 122 bin uluslararası öğrenci bulunuyor.

Ardern'in İşçi Partisi, yılda 70 bin olan göçmen sayısını 30 bin kadar azaltacağına söz verdi. Ayrıca bazı bölgelerde yabancıların mülk edinmesine karşı da bazı düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Kaynak: Reuters