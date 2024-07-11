Yeni Zelanda'dan Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar

Bakanlık yetkilileri, yeni yaptırımların 4'ü Rus ve 3'ü İranlı 7 kişi ve 12 gruba yönelik olarak getirildiğini belirtti.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna karşısında Rusya'ya askeri destek sağlayan herkesi kınadığı vurgulanan açıklamada, "İran'a ait insansız hava araçlarının ve Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya tedarik edilmesi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana ülke yönetiminin 1700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladığı bilgisini paylaştı.