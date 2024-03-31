Yerel seçim dünya basınında
Dünya basını 31 Mart yerel seçimlerini dikkatle takip ediyor. Uluslararası ajanslar sandıkların kapanmasına ilişkin gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde sandıkların kapandığını açıkladı.
YSK Başkanı Yener'in açıklamasının hemen ardından İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de yerel seçimlerde oy verme işlemi son erdi" ifadesiyle son dakika geçti.
Fransız haber ajansı AFP ise, "Türkiye'de yerel seçimlerde sandıklar kapandı" başlığını kullanarak oy verme işleminin sona erdiğini duyurdu.
AFP, gazetecilere açıklama yapan YSK Başkanı Yener'in "Oy verme işlemi birkaç olay dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandı" sözlerini aktardı.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), yerel seçimlerde oy verme işleminin sona erdiğini "Türkiye'de seçmenler, İstanbul ve diğer önemli kentleri kimin yöneteceğine karar vermek için yerel seçimlerde oy kullandı" ifadesiyle duyurdu.
AP, yerel seçimlere ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesinin ölçüsü" değerlendirmesinde bulundu. AP ayrıca, "5 yıl önceki seçimlerde İstanbul'u muhalefete kaybeden Erdoğan, gözünü siyasi kariyerine 1994'te belediye başkanı olarak başladığı kenti geri almaya dikmiş durumda" dedi.