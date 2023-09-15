Yeryüzü Doktorları selden etkilenen Libya'ya yardım malzemesi gönderdi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Libya'daki sel felaketinde yaşamını yitiren binlerce kişi ve kayıpların ardından ülkede yapılan uluslararası yardım çağrısına destek veren Yeryüzü Doktorları, temiz su ve insani ihtiyaçlara erişimin kısıtlı olduğu ülkeye, temel ihtiyaç malzemeleri sevk etti.Yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiği sel felaketinin yaşandığı bölgeye; içerisinde şampuan, kişisel hijyen ürünleri, bebek bezi ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu destek paketleri gönderildi.

İstanbul'daki dernek merkezinde destek paketlerini hazırlayan ekip, Libya'ya gitmek üzere AFAD koordinasyonundaki yardım gemisiyle İzmir'den yola çıktı. Sel bölgesindeki gelişmeleri takip eden dernek, ikinci gönüllü ekibini de hazırda bekletiyor. Yeryüzü Doktorları Derneği, uzman doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan sağlık ekibini bölgeden gelecek sağlık ihtiyaç talebi doğrultusunda bölgeye göndermeyi planlıyor.