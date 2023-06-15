Yılsonuna kadar iki artırım daha öngörülüyor

Fed'in dün akşam aldığı faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasını hızlı sıkılaştırmalarına rağmen ekonomik büyüme ile istihdam piyasasının gücünü koruduğuna dikkat çekerek, bu nedenle enflasyonu düşürmenin öngörülenden daha uzun bir süre alacağını ve bu esnada ekonominin daha az hasar olacağını söyledi.

Merkez bankasının temkinli olmak için politika faizini %5-%5.25 aralığında bıraktığını ifade eden Powell, faizin sabit kaldığı bir aylık dönemde ekonomiden gelecek verileri izleyeceklerini ve buna göre artırımlara devam edip etmemeye karar vereceklerini belirtti.

Powell faiz artırımı yaparken artık artırımların hangi hızla gerçekleşeceğinden ziyade fiyat artışlarını daha da yavaşlatacak, bu esnada işsizlikteki artışı asgari düzeyde tutacak nihai faiz seviyesini belirlemenin önem kazandığına dikkat çekti.

Ekonomik büyüme tahminleri de yayımlandı

Faiz kararıyla birlikte Fed'in para politikası kurulunda görev alan yetkililerin politika faizi, ekonomik büyüme ve işsizlik hakkındaki tahminleri de yayımlandı.

Yetkililer, tahminlerin medyanına göre yıl sonuna kadar 25 baz puan büyüklüğünde iki faiz artırımı daha yapılacağını ve politika faizinin yıl sonunda bir önceki tahmine kıyasla 50 baz puan artışla %5.6 düzeyine yükseleceğini öngördü.

Politika faizinin 2024 yılı sonundaki seviyesi %4.3'ten %4.6'ya 2025 sonundaki seviyesi %3.1'de %3.4 revize edilirken daha uzun dönemli tahmin %2.5 olarak korundu.

Ekonomik büyüme tahminleri ise bu yıl için %0.4 düzeyinden %1 seviyesine yükseltildi.

Yetkililer enflasyonun ise yılsonunda şu anki %4.7 seviyesinden %3.9'a düşeceği öngördü. Mart ayında yayımlanan bir önceki tahminlerde yetkililer enflasyonun yılsonunda %3.6'ya düşeceğini öngörüyorlardı.