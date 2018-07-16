YPG Menbiç'i tamamen terk etti

16 Temmuz 2018

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. Buna göre YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edeceklerdi.

Tüm bunların üzerine Menbiç'te önemli bir gelişme yaşandı. Suriye'nin Menbiç kasabasında denetimi sürdüren yerel milis güçleri, en son YPG militanlarının da dün itibariyle Menbiç'ten çıktığını açıkladı.

Yerel milis güçlerinin dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Menbiç Askeri Konseyi, kalan son grup askeri danışmanların (YPG) da, güçlerimizin askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz 2018 günü (Menbiç'ten) çekilmelerini tamamladığını duyurur."

Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) bağlı Kürt ağırlıklı militan grup. SDF, Menbiç'te YPG savaşçısı bulunmadığını, sadece YPG danışmanlarının görev yaptığını söylüyordu.

Kaynak: Reuters