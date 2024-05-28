Yunanistan İçişleri Bakanlığı'na para cezası: Seçmenlerin e-posta adresleri sızmıştı

Yunanistan'ın veri koruma kurumu, İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi kullanım için oluşturduğu belgedeki bilgilerin kullanılarak yurtdışında yaşayan seçmenlere e-posta gönderilmesine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında veri koruma kurumu, yurtdışında yaşayan binlerce seçmenin e-posta adreslerinin sızdırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na 400 bin euro (yaklaşık 14 milyar TL) para cezası kesti.

Kurumun paylaştığı soruşturma sonuçlarına göre, 2023 yılındaki parlamento seçimlerinde yurtdışında oy kullanmış 20 bini aşkın seçmenin iletişim bilgilerinin olduğu bir belge, bakanlık dışında çalışan kişilere yönlendirildi.

Kurumun tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iletişim listesinin, 20 Ocak tarihinde Yunanistanlı Avrupa Parlamenteri Anna-Michelle Asimakopoulou'ya yönlendirildiğini, Asimakopoulou da bu listeyi sonrasında seçmenlere e-posta göndermek için kullandığı ifade edildi. Kurum açıklamasında, bu eylemin veri kurallarının ihlalini teşkil ettiği vurgulandı.Kurum, ilk veri sızıntısının 8 Haziran 2023 ve 23 Haziran 2023 tarihleri arasında yaşandığı sonucuna vardığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma emrini kendisinin verdiğini ve 'ne olduğunu tam anlamıyla açıklığa kavuşturabilme sözü verdiğini' ifade etti.