Yunanistan: İsrail savunma hakkını sivil halkı koruyarak kullanmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdıklarını ancak bunun sivil halkı koruyarak ve uluslararası hukuka uygun yapılması gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Miçotakis, bugünkü toplantının Yunanistan'ın yakın çevresinin büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Miçotakis, "Öncelikle, Gazze'de hastaneye yapılan saldırıdan duyduğum üzüntü ve rahatsızlık ile gerçekte tam olarak ne olduğunun araştırılması gerekliliğini dile getirmek istiyorum." dedi.

İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdı

Yunanistan'ın İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını ifade eden Miçotakis, "Ancak bu her zaman uluslararası hukuka uygun bir şekilde olmalı ve şu an en temel endişe Gazze'de sivil halkın korunması ve bu sivil halka insani yardım yapılması olmalı." diye konuştu.

Miçotakis, güvenlik şartları olgunlaştığında bölgeyi en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirterek, cumartesi günü Filistin sorununun görüşülmesi için Mısır'ın düzenleyeceği uluslararası toplantıya katılmak üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.