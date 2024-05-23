Yunanistan Savunma Bakanı: 'Türkiye varoluşsal bir tehdittir'

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, silahlanmayı büyük ölçüde arttıracak olan yasa tasarısının kabul edildiği parlamentoda milletvekillerine seslendi.

Kathimerini de yer alan habere göre, Türkiye'nin tutumunun Yunanistan için yarattığı stratejik ve uzun vadeli tehdit olarak değerlendiren Dendias, "Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne ve azınlıkların belirlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşu ülke varsa, bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları da tehdit altındadır" dedi.

Dendias, "Son dönemde komşu Türkiye ile var olan düşük tonları ve daha iyi iklimi en mutlak şekilde memnuniyetle karşılamamıza rağmen buna hazır olmalıyız" uyarısında bulundu.