Yunanistan ve Hindistan ikili işbirliğini artıracak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yunanistan'la ticaret, tarım, kültür gibi ve savunma alanlarında işbirliğini artıracaklarını bildirdi. Atina'ya resmi ziyarette bulunan Modi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Modi, iki ülkenin kültür ve ticaret alanında güçlü ilişkileri olduğunu ifade etti. Modi, "Bugün ilişkimizi stratejik düzeye çıkarma, savunma, güvenlik, altyapı, tarımsal üretim ve eğitimde işbirliğimizi artırma kararı aldık. Askeri ve savunma sanayisindeki ilişkilerimizi güçlendirmeye karar verdik." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2030'a kadar iki katına çıkarılabilmesi için çok imkan olduğunu kaydeden Modi, Yunanistan ile Hindistan'ın yakın zamanda göç konusunda da anlaşma yapacağını aktardı.

Miçotakis ise iki ülkenin ekonomi, savunma, turizm, kültür, iklim krizi gibi çok sayıda alanda işbirliği yapabileceğini belirterek "Ülkeniz gerçek bir Asya gücüdür. Bizim ülkemiz de Avrupa'nın doğudaki dinamik kapısıdır. Avrupa'da kendisine en yakın ülke olan Yunanistan, Hindistan için de büyük bir fırsattır. Bu aynı zamanda iki taraflı bir yakınlaşma doğuracaktır." dedi. Modi'nin Atina ziyareti bir Hindistan başbakanının son 40 yılda Yunanistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.