Yunanistan'a geçişler durdu

19 Ekim 2017

Yunanistan gümrük çalışanları greve gitti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmeyecek.

Yunanistan'a TIR geçişinin yapılabildiği tek sınır kapısı İpsala Sınır Kapısı'ndan ise sadece balık yüklü TIR'lar geçiş yapabilecek. Bu sınır kapısından ise otomobil ve otobüslerin geçişlerine kontrollü izin verilecek.

Yunan gümrükçülerin grevleri yarın sabah sona erecek.

Kaynak: AA