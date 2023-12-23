Yunanistan'da corona virüsünden ölümlerde artış
Yunanistan'da havaların soğumasıyla Kovid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.
Haber Merkezi
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid–19’a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarıldı.
Kovid 19’un JN.1 varyantına bağlı vakaların da ülkede arttığına işaret edilen açıklamada, 101 kişide söz konusu varyantın tespit edildiği kaydedildi.