Yunanistan'da yeni doğan sayısı geriledi

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) raporuna göre, 2021'de 85 bin 346 olan yeni doğan bebek sayısı yüzde 10,3'lük gerilemeyle 76 bin 541'e düştü.

Ülkede 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 801 olarak kayıtlara geçerken, 2021'de bu rakam 143 bin 923'tü.

Bir yaşını doldurmadan hayatını kaybeden bebeklerin sayısı ise 2022'de 239 oldu.

'Resmi anlaşma'da büyük artış

Ülkede, 2022'de 43 bin 355 çift evlendi. Evlilik yerine resmi "birlikte yaşama anlaşması" yapmayı tercih edenlerin sayısı 13 bin 157 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022'de, 2021'e göre yüzde 6,4, "birlikte yaşama anlaşması" ile ilişkilerini resmileştiren çiftlerin sayısı yüzde 13,9 arttı.