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Yunanistan'da yeni kemer sıkma programına onay

Yunanistan Parlamentosu, uluslararası kreditörlerin yeni kredi diliminin serbest bırakılması için talep ettikleri reformları kabul etti.

Yunanistan'da yeni kemer sıkma programına onay
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Yunanistan'da parlamento, protesto gösterilerine rağmen uluslararası kreditörlerin yeni kredi diliminin serbest bırakılması için talep ettikleri reformları onayladı. 

Onaylanan reformlar arasında, vadesi geçmiş krediler ve devlete borçlarda yeni bir elektronik icra sürecinin uygulanması, aile yardımlarının yeniden yapılandırılması ve grev çağrısı yapmanın zorlaştırılması var.

Reformların parlamentodaki oylaması sırasında 20 bin kişi parlamento binası dışında gösteri düzenledi. Ulaştırma sektöründe de işçiler greve gitti.

Yunanistan'da Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteride arbede

 

Yunanistan

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