Yunanistan'dan bu kez 'Türkiye'yle diyalog' mesajı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler kimi zaman sert açıklamalarla geriliyor. Bunun son örneği Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına yönelik sözleri oldu.

Yunan bakan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50'nci yıldönümünde Güney Kıbrıs'taki ziyaretinde "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve işgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları 'akla ziyan' olarak tanımladı.

Karşılıklı açıklamaların üzerinden henüz 10 gün geçmişken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'ten bu kez diyalog vurgulu bir mesaj geldi.

SKAI televizyonuna konuşan Yunan bakan, Türkiye'yle açık iletişim kanalları sayesinde gerilimlerin krize dönüşmeden önlediğini belirterek "Her durumda, egemenlik haklarımızı korumaya ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz." dedi.

'Türkiye'yle çatışma riski yok'

Gerapetritis, pazartesi günü Girit-Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı kablosu için yapılan deniz araştırmaları hakkında bilgi kirliliği yaşandığını savunarak, araştırma gemisinin, planlandığı süreden daha uzun süre bölgede kaldığını ve Türkiye ile herhangi bir çatışma riski bulunmadığını vurguladı.

Araştırma çalışmaları için Türkiye’den izin alınmadığını ifade eden Gerapetritis, "Türkiye ile olan diyalog kanalları her zaman açıktı ve gerilimi azaltmak için kullanıldı. Uzun vadeli barış, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.