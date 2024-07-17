Yunanistan'dan F-35 ve İHA atağı

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde Hükümet Milli Güvenlik Konseyi'nin toplandığını bildirdi.

ERT'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre toplantıda, ilgili bakanlar Miçotakis'i dış politika, savunma meseleleri ve düzensiz göç konusunda bilgilendirdi.

Daha önceden alımı planlanan F-35 savaş uçakları ve Yunanistan'ın 2025'te teslim alması öngörülen yeni firkateynlerle uyumlu S-100 İHA alımlarının onayı görüşüldü.

Toplantı sırasında, F-35 ve S-100'lerin alım onaylarının hükümet için bir öncelik olduğunda karar kılındı.