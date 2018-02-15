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Yunanistan'dan Kardak açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ile Kardak'ta yaşanan son gerilimin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını söyledi.

Yunanistan'dan Kardak açıklaması
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'ndeki son gerginliğin ardından, ülkesinin buradaki egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını belirtti.

Kardak yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik teknelerinin çarpışması sonrasında Atina’daki Türk büyükelçisi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. AB de Türkiye'ye tepki göstermişti.

Çipras, Denizcilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır... Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak" dedi.

Yunanistan'ın deniz sınırlarının AB'nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB'nin bütününe yönelik olduğunu ifade eden Çipras, Türkiye'ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.

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Kaynak: Reuters

Son dakika Yunanistan Türkiye Kardak

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