Yunanistan'dan Kardak açıklaması

15 Şubat 2018

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'ndeki son gerginliğin ardından, ülkesinin buradaki egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını belirtti.

Kardak yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik teknelerinin çarpışması sonrasında Atina’daki Türk büyükelçisi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. AB de Türkiye'ye tepki göstermişti.

Çipras, Denizcilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır... Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak" dedi.

Yunanistan'ın deniz sınırlarının AB'nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB'nin bütününe yönelik olduğunu ifade eden Çipras, Türkiye'ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.

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Kaynak: Reuters