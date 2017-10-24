"Yunanistan'ın nefes alması için vade uzatılmalı"

24 Ekim 2017

IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Yunanistan'ın borçlarını geri ödeyebilmesi için vadelerin uzatılması gerektiğini söyledi.

Avusturya'da yayınlanan Der Standard gazetesine konuşan Thomsen, "Yunanistan'ın borçlarını gedi ödeyebilmek için daha uzun vadelere ihtiyacı var. Borcun geri ödenebilmesi için vadenin uzatılmasının yeterli olduğunu düşünüyoruz, bu vade uzatımı önemli bir miktarda olmalı. Ancak 100 yıllık bir vadede gerekli değil" diye konuştu.

Thomsen, Avusturyalı vergi mükelleflerinin Yunanistan'a verdikleri krediyi geri alacaklarını ifade eden Thomsen, "Yunanistan için bir borç indiriminden söz etmiyoruz. Yunanistan'a nefes alması için bir alan verilmesinden bahsediyoruz. Bu şekilde ihtiyaç duyduğu reformları gerçekleştirebilir" dedi.

Kaynak: Foreks