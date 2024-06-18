Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen hastaneye kaldırıldı
Londra West End’deki Noel Coward tiyatrosunda sahneden düşen Ian McKellen hastaneye kaldırıldı.
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"Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde Gandalf karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, Noel Coward tiyatrosunda sahneden düştü.
Aktör hastaneye kaldırılırken tiyatro salonu tahliye edildi ve akşamki gösterinin iptal edildiği bildirildi.
Düştükten sonra acı içinde bağıran Mckellan’a tiyatro ekibi yardıma koştu.