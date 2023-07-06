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Zelenski yarın İstanbul'a gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski yarın İstanbul'a gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelecek olan Zelenski ile Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşması ve ikili ilişkileri ele alacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski yarın İstanbul'a gelecek. İki lider, görüşmesinde tahıl koridoru anlaşması ve ikili ilişkileri ele alacak.