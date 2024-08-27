Zelenskiy: Savaş diyalog ile sona erecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile olan savaşın en ya da geç diyalog yolu ile sona ereceğini, ancak Kiev'in müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturması gerektiğini söyledi.

Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantılarına katılmayı umduğunu belirten Zelenskiy, ABD'ye yapacağı bu ziyarette Biden ile de bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti.