'Zelenski'ye suikast' planı sebebiyle Ukraynalı iki albay tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya bağlantılı olmak üzere aralarında Devlet Başkanı Zelenski'ninde bulunduğu Ukraynalı yetkililere yönelik suikast planını engellediğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, SBU, Rus devlet güvenlik servisine (FSB) bağlı bir ajan ağı grubunun bir parçası olduklarını söylediği iki Ukrayna devlet koruma birimi albayını tutukladı.

Rusya'ya bağlı ajan ağının, Zelenski'yi kaçırıp öldürmek için korumaları arasında istekli "infazcılar" aradıklarını bildiren SBU, diğer hedefler arasında askeri istihbarat başkanı Kirilo Budanov ve SBU şefi Vasil Malyuk'un da bulunduğunu belirtti.

SBU, bu ajan ağı grubunun, Budanov'u bu yıl 5 Mayıs'a denk gelen Ortodoks Paskalyası öncesinde öldürmeyi planladığını bildirildi.

SBU'ya göre grup, bir "köstebek" kullanarak Budanov'un yeri hakkında bilgi almayı ve daha sonra da roket ve insansız hava araçlarıyla saldırmayı planlıyordu.

SBU başkanı Vasil Malyuk, saldırının gerçekleşmesi halinde "Putin'e yemin töreninden önce bir hediye" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Malyuk, operasyonun Rus özel servislerinin bir "başarısızlığına" dönüştüğünü söyledi ve "Ancak unutmamalıyız ki düşman güçlü ve deneyimlidir, hafife alınamaz" sözlerini ifadesine ekledi.