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Zimbabve'de maden kazası: 6 ölü

Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.

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Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.

34 işçinin çalıştığı maden ocağından 13 kişi kurtuldu.

Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.