ZTE, ABD yaptırımları sonrası faaliyetlerini durdurdu

10 Mayıs 2018

Çin'in en büyük ikinci telekom ekipmanı üreticisi ZTE, ABD yaptırımları sonrasında ana faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Şirketin tedarik zincirini bozacak olan bu karara gerekçe olarak, Çinli şirketin daha önce varılan bir anlaşmayı yanlış beyanlarla defalarca ihlal etmesi gösterilmişti. Şirket, geçen yıl ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve 900 milyon dolar ceza ödemişti.

ZTE Corp, ABD'nin şirkete ara mal satışlarını yasaklayan kararının adil olmadığını ve şirketin varlığını tehlikeye attığını açıklamıştı.

ABD hükümetinin uyguladığı yasak nedeniyle ana operasyonlarını durduğunu açıklayan ZTE, yasağın geri alınması için çabaladığını da kaydetti.

ZTE, daha önce yasağın kaldırılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştu.

ZTE aynı zamanda NETAŞ'ın yüzde 48'ine sahip ve ana hissedar konumunda. NETAŞ hisselerinin yüzde 15'i Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na ait, yaklaşık yüzde 37'si ise halka açık.

Çinli telekom üreticisi ZTE: Varlığımız tehlikeye girdi