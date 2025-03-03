Arçelik, akıllı ürünler dönemini başlatıyor - 2001

● İSTANBUL - DÜNYA

Arçelik AŞ tarafından "Dijital Yaşam-Digital Living" adıyla geliştirilen akıllı ürünler, dün Arçelik'in Çayırova tesislerinde tanıtıldı.

2003 yılında tüketicinin kullanımına sunulacak olan akıllı ürünlerin toplam maliyetinin 3 milyon 500 bin dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Akıllı buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ve fırınlar, ilk kez 7-10 Mart tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Domotechnica Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.

Akıllı ürünlerin tanıtım toplantısına katılan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Hasan Subaşı, akıllı ürünlerin yurtdışında sunumu yapılacağı için Beko markasıyla tanıtıldığını belirterek, Arçelik'in artık sadece beyaz eşya üretmek için değil, Türk ailesinin tüm ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortağı olma yolunda çalıştıklarını kaydetti.

Bu tip akıllı ürünlerin piyasalarda pazar payının yüzde 5 civarında olduğunu öngördüklerini ifade eden Subaşı, "No-frost buzdolapları da ilk çıktıkları zaman yüzde 10-15 pazar payına sahipti. Ancak şimdi bu pay yüzde 30'lara çıktı" diye konuştu. Akıllı ürünlerin, diğer bilinen beyaz eşya ürünlerine göre yüzde 10 daha fazla maliyet getireceğine dikkat çeken Subaşı, hedef kitlelerinin ise gençler olduğunu belirtti.

Enerji tasarrufu sağlıyor

Subaşı, "Bu ürünleri internet ve bilgisayar ile yetişmiş yeni jenerasyon kullanacaktır. Ben bu cihazları gençlere yönelik cihazlar olarak görüyorum" dedi. Akıllı ürünlerin enerji tasarufu sağladığına da işaret eden Subaşı, Arçelik servislerinin altyapı olarak bu sisteme hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Akıllı ürünlerle neler yapabilirsiniz?

■ Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile fırın birbirine entegre olarak çalışıyor.

■ Cihazlar ev dışında internetle, ev içinde ise bilgisayar, televizyon kumandası ya da buzdolabındaki ekran yardımıyla çalıştırılıyor.

■ Arıza durumunda servise kendisi haber veriyor.

■ Buzdolabı sayesinde sevdiklerinizle iletişim kurup, fotoğraf gönderilebiliyor.

■ Ev halkına görüntülü, sesli ya da yazılı mesaj gönderiliyor.

■ Akıllı buzdolabı sayesinde stok kontrolü yapılıyor.

■ Buzdolabındaki mevcut malzemelerle, buzdolabından yemek önerisi veya tarifi alınıyor. Ayrıca buzdolabı yemeğin nasıl pişirileceğini fırına bildiriyor.

Dünya Gazetesi - 2001

Pegasus % 25 ucuzluk getirdi

Sabancı'dan satır başları ‘Yılın İş İnsanı’ Ali Sabancı

■ THY'nin 100, bizim 18 uçağımız var. Pazar payımız yüzde 18’e çıktı.

■ Ауnı uçuşta 209 YTL’den de, 25 YTL’den de sattığımız oldu.

■ 2007’de 284 milyon Euro ciro yaptık. 2008’de ciro yüzde 20 artar.

■ Bizim uçaklarda bir kadeh ‘Black Label’ viski 15 YTL, isteyene servisimiz var.

■ Uçakta baş üstü dolapların iç ve dışına reklam alacağız.

■ 2008 yılı ekonomik açıdan biraz zor geçecek, makro sıkıntılar var.

18 uçakla günde 90 sefer

DÜNYA'nın anketinde Yılın İş İnsanı seçilen Pegasus Havayolları Başkanı Ali Sabancı, 3 yılda çok hızlı bir büyüme sürecinden geçtiklerini belirterek, “2009’un 4. çeyreğinde gelmeyi planladığımız noktaya Haziran 2007’de geldik” dedi. Günde 18 uçakla, ortalama 90 sefer yaptıklarını bildiren Sabancı, Pegasus'un uçtuğu hatlarda bilet fiyatlarının yüzde 25 ucuzladığını kaydetti.

Havacılıktan çok anlamam

2006'da 1.6 milyon, 2007'de ise 4.2 milyon yolcu taşıyarak THY'den sonra ikinci sıraya çıktıklarını ifade eden Sabancı, “Ben havacılıktan fazla anlamam, şirketimi sanayici gibi yönetiyorum, insanlar komünike ediyorum” diye konuştu. Onur Air’i satın alma girişimlerinde anlaşmaya varamadıklarını kaydeden Sabancı, gerekirse yurtdışında da şirket alabileceklerini söyledi.

Dünya Gazetesi - 2008

Hidrokon Makine, yılda 720 adet vinç üretmeyi planlıyor

● Mehtap DEMİR- KONYA

Araç üstü mobil vinç üretimiyle ülke genelinde markalaşan Hidrokon Hidrolik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. 720 adet vinç üretmeyi planladıklarını bildirdi. Firma ayrıça tamamlandığında Ortadoğu'nun en yüksek kapasiteye sahip olacak tesisini önümüz- deki yılın ilk yarısında faaliyete geçirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Yeni tesislerinin Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde olacağını söyleyen Hidrokon Hidrolik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Makine Mühendisi Memiş Kütükçü, şunları söyledi:

"Tesisimizin 46 bin metrekarelik bir alan üzerinde 17 bin metrekaresi kapalı olacak şekilde inşaatı devam ediyor. Şu anda 5 bin metrekaresi açık 5 bin metrekaresi kapalı olan mevcut tesisimizde üretim yapıyoruz. Geçen yıl bu tesiste 208 adet vinç ürettik. Üretimimize hız vererek, gelen taleplerin hepsine cevap verebilmek ve ihracatımızı artırmak için kapasite artırımına gitmeye karar verdik. Mevcut tesisimizde kapasite artırımına gidemediğimiz için bu yatırıma başladık.

Önümüzdeki yıl yeni tesisimizde faaliyete geçmeyi hedefliyoruz. Yeni tesisimiz ilk etapta yıllık 720 adet vinç üretimiyle Ortadoğu'nun en yüksek kapasiteye sahip tesisi olacak. Mevcut tesisimizi de servis ve ye- dek parça hizmetlerimizde değerlendirmeyi düşünüyoruz."

Üretimin üçte ikisi Konya'dan

Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 900 adet vinç üretildiği tespitinde bulunan Kütükçü, Konya'nın bu üretiminin üçte ikisini karşılayarak, sektöre öncülük ettiğini vurguladı. Kütükçü, "İlimiz ülkemizde vince adını vermiştir. Vinç siparişi ver- meye gelenler, ilimize gelirken 'Konya Vinci almaya gidiyoruz' diyorlar" şeklinde konuştu. Sektörlerinde 12 yılı geride bıraktıklarını anımsatan Kütükçü, katlanır bomlu hidrolik mobil vinç, teleskopik bomlu hidrolik mobil vinç, hidrolik platformlar, kurtarma amaçlı hidrolik mobil vinçler ve hidrolik ataşmanlarda markalaştıklarını söyledi. TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite belgeli faaliyet gösterdiklerini ve vinçlerinin CE işareti taşıdığına işaret eden Kütükçü, “Konya'da sektörlerinde 10'u aşkın firma olmasına rağmen 25 ton üzeri yüksek tonajlarda üretim yaparak, bu tonajlar- da uzmanlaşma yolunda ilerliyoruz. Geçen yıl yine sektörlerinde bir ilke imza atarak Türkiye'de ilk defa 90 ton kaldırma kapasiteli vinç ürettik" dedi.

Dünya Gazetesi - 2006

Tavuklar artık kriz yumurtluyor

Son bir yılda yem fiyatları yüzde 250 artarken, yumurta fiyatları yüzde 5 geriledi... Kümeslerdeki kriz, yem fabrikalarına ulaştı.

● CANAN SOYSAL

Yumurta üretiminde beklenen son. Bazı yumurta üreticilerinin iflas etmeye başladığını belirten yetkililer, kümeslerle birlikte, tahsilat yapamayan bazı yem, fabrikalarının da üretimlerini durduklarını ifade ettiler. Bu arada son bir yıl içinde yem fiyatları yüzde 250 artarken, yine aynı dönem içinde yumurta fiyatları yüzde 5 azaldı.

Öte yandan Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Afyon Başmakçı'da ise yumurta fiyatları bu hafta 50 lira geriledi.

Yumurta üretimindeki kriz giderek büyüyor. Bundan iki ay kadar bir süre önce gazeteniz DÜNYA'da iflasın eşiğinde olduğunu duyurduğumuz yumurta üreticileri, kümeslerini kapatmaya başladılar. Sektörde iflasların başladığını vurgulayan yetkililer, kapanan kümeslerle birlikte, bazı yem fabrikalarının da tahsilat yapamadığı için üretimlerini durduklarını ifade ettiler. Yem fiyatlarının büyük bir hızla arttığını hatırlatan yetkililer, son bir yıl içinde yem fiyatlarının 2 bin liradan 5 bin liraya yükseldiğini, aynı dönem içinde yumurta fiyatlarının ise bin liradan 950 liraya indiğini ifade ettiler. Bugün birçok kooperatif ve birliğin mal satamadığını vurgulayan yetkililer, bunun nedenini şöyle açıkladılar:

"Kooperatifler ve birlikler yumurtaları üreticiden alıp, toptancılara satıyor. Bu satış esnasında da yüzde 8 oranında bir fatura kesiyor. Ancak, bu kooperatiflere ve birliklere üye olmayan bir kısım üretici, buralarda belirlenen yumurta fiyatının altında yumurta satıyor. Talepler de buralarda yoğunlaşınca, kooperatiflerin ve birliklerin elindeki yumurtalara talep olmuyor. Fiyatların her geçen hafta düşmesi bundan kaynaklanıyor."

Bugün bir yumurtanın bin 500 liraya mal olduğunu belirten yetkililer, 950 liradan satılan yumurta sonucunda üreticinin adet başına yaklaşık 600 lira zarar ettiğini söylediler. Yapılması gereken tek şeyin teşvikleri kaldırmak olduğunu tekrarlayan piyasa yetkilileri, faturasız mal satışı yüzünden hem üreticinin, hem devletin, hem de yumurta tüketicisinin kaybettiğini belirttiler.

Bugün İstanbul'daki bakkal ve marketlerde yumurtanın 2 bin liradan satıldığına dikkat çeken yetkililer, bu durumun tüketici açısından üzüntü verici olduğu söylediler.

Dünya Gazetesi - 1994

Sabiha Gökçen, 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi

● İSTANBUL - DÜNYA

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), İngiltere'nin başkenti Londra'da 28-30 Eylül tarihleri arasında bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen, Dünya Düşük Maliyetli Havayollan Kongresi'nde (World Low Cost Airlines Congress) ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’ ödülüne değer görüldü.

Havalimanı terminal binası işletmecisi olan İSG'ye bu ödülü kazandıran etkenler arasında; geniş ve ferah bir perspektife sahip terminal binası, modern mimarisi ve altyapı yatımları her türlü ihtiyaca cevap veren yolcu dostu havalimanı olmasının yanı sıra, havayollarının ilgisini farklı pazarlama stratejileri ile çekmesi, havayollarına sağlanan destek ve operasyonel mükemmellik yer alıyor.

İSG CEO'su Gökhan Buğday, "Budapeşte, Kopenhag. Edinburgh gibi önemli havalimanlanm, havayolla nnan tercihi ile geride bırakarak bu ödülü almamız bizim için kıvanç vesilesi oldu. Son dönemde almış olduğumuz ödüller, başarımızı yansıtmanın haricinde daha büyük hedefler için teşvik edici bir nitelik de taşıyor" dedi.

Limak Holding, GMR Infrastructure ve Malaysia Airports Holdings Berhad ortaklığında kurulan İSG, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut terminallerin işletme hakkının yanı sıra otopark işletmesi, yer hizmetleri, kargo, uçak yakıt ikmal operasyonları ve havalimanı oteli ile CIP tesislerini 20 yıl süre ile işletme hakkını 1 Mayıs 2008'de devraldı. İstanbul Sabiha Gökçen’in 20 yıllık işletme hakkını 1 milyar 932 milyon euro karşılığı devralan İSG, 500 milyon euroluk yatırım yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen'in büyümesine katkıda bulunacak ve yıllık yolcu kapasitesini 25 milyona çıkaran toplam 320 bin metrekarelik yeni terminal binası ve ekleri uluslararası normlarda, modem bir mimari anlayışı ile çevreci bir yapı olarak inşa edildi ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete alındı.

Dünya Gazetesi - 2010