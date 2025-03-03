BTSO’nun anketinden iyimserlik çıktı - 2003

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ekonomik ve sosyal durum anketinden “İş dünyası önünü görmeye başladı” sonucu çıktı. BTSO'nun bu yıl meclis üyeleri ve Bursa'da faaliyet gösteren fabrikaların yöneticileri başta olmak üzere 183 sanayici ve iş adamı ile yaptığı anketin sonuçları, Bursa iş dünyasında geleceğe ilişkin beklentilerin 2004 yılında yeni yatırım yapma ve iş büyütme planlayacak şekilde pozitif yönde arttığını gösteriyor. Bursa iş dünyası ekonominin düzeldiği yılsonu enflasyonu ve büyüme hedeflerinin tutturulacağı inancını taşırken dolar kurunun da 1 milyon 450 bin liranın üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Ankete katılanların %71'i son 3 ayda kredi kullanmadığını belirtirken banka kredisi kullananların oranı %28 olarak tespit edildi. Son 3 ayda üretim kapasitesini artıranların oranının da yüzde 41 olduğu görüldü. Anket sonucuna göre Türk Lirası’ndan sıfır atılmasını destekleyenlerin oranı %81, zamanlamayı uygun bulanların oranı %47 oldu. Irak'a asker gönderilmesini isteyenlerle istemeyenlerin oranı yarı yarıya iken ağırlıklı kesin IMF Türkiye ilişkilerinin anlaşma süresinin sonuna kadar sürdürülmesinden yana görüş belirtti. Ankete katılanların %43'ü istihdam artırdığını belirtirken %55'i ciro artışı yaşanmadığını ifade etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez anket çalışmalarının oda üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısındaki görüşleri ve geleceğe yönelik tahminlerini ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu vurguladı. Sönmez “Anket sonuçlarına baktığımızda Bursa iş dünyasının biraz da olsa önünü görmeye başladığını görüyoruz. Ekonominin iyiye gittiğini düşünen, yeni yatırım planları yapan, istihdam artıran bir katılımcı tablosu ile karşı karşıyayız” dedi.

Dünya Gazetesi - 2003

Karaman TSO Meclis Başkanı Yılmaz Özcihan: Elmada sıkıntılar bitmeli

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yılmaz Özcihan, sektördeki sıkıntıların önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceğini söyleyerek Karaman'ın elmadaki söz hakkını iyi kullanmadığını, kartlarını iyi oynayamadıklarını vurguladı. Başkan Özcihan sektörde üreticilerin tüccarın ve sanayicilerin sıkıntılı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Elma, ilimiz topraklarında bol miktarda ve tamamen katkısız olarak yetişmektedir. İhracat imkânları da oldukça geniş ve barter yöntemi ile de milyonlarca dolarlık ithalatımızı yarı yarıya düşürecek potansiyele sahibiz. Ancak biz bu konuda son sözü söyleyecek ağız olduğumuz halde ne yazık ki ağızlarımızı bıçak açmıyor. Elma, ekvator bölgesi olarak tabir ettiğimiz sıcak bölgelerde çok değerli ve çok aranılan bir meyvedir. Ülke içi tanıtım da az. Üstelik hala kaçak meyve girişi olduğuna dair istihbaratlar da almaktayız.” Yılmaz Özcihan üreticilerin girdiği maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ve ihracatçılara da zamanında ve tatmin edici teşvikler verilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “İç tüketimin artırılması, elmanın beslenmedeki rolü konulu yazılar ve programlar düzenlenmesi bu sektördeki sorunlarını bir nebze olsun hafifletecektir. Fındık, çay, tütün konusunda hassas olan devletimizin elma konusunda da hassasiyet göstermesini temenni etmekteyiz. Çünkü elma gerçekten aranan sevilen ve tüketim alanı son derece geniş bir meyvedir. Hakkıyla değerlendirilmesi ve önümüzdeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Özellikle komşularımıza ihracat imkânları değerlendirilmeli. Bu konuda hem özel hem de resmi girişimlere başlanmalıdır. İşe sanayi elektriği ticarethane elektriği sorununu çözmekle başlayabiliriz.

Dünya Gazetesi - 2003

Mersinli iş adamlarından Beyrut çıkarması

Beyrut'a yapılan iş gezisinin ticari bağlantıları artırıp güçlendireceğini söyleyen MTSO Başkan Vekili Şerafettin Aşut “Hedefimiz Beyrut'ta önemli görüşmeler yapmak. Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri ile ırk, din, kültür gibi ortak özelliklerimiz var. Biz bu durumun ticareti geliştireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncülüğünde düzenlenen Beyrut iş gezisi için iş adamları bürokratlar ve siyasilerin oluşturduğu 56 kişilik bir heyet yola çıktı. Heyet üyeleri üç gün sürecek iş gezisinde Beyrut'ta bulunan ticaret, sanayi ve tarım kuruluşları yetkililerinin yanı sıra 150'ye yakın firma temsilcisi ile de birebir görüşmelerde bulunacak. Heyet Ayrıca Beyrut'ta düzenlenen turizm fuarında da incelemeler yapacak. Beyrut iş gezisine MTSO üyesi iş adamları, Mersin milletvekillerinden Mustafa Eyiceoğlu, Saffet Benli, Tarım İl Müdürü Mehmet Kara ile İzmir, Tarsus ve İnegöl'den bazı firmaların temsilcileri katılıyor. Beyrut'a giden heyetin başkanlığını MTSO Başkan Vekili Şerafettin Aşut yapıyor. Türkiye'nin Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri ile ırk din ve kültür gibi ortak özellikleri olduğunu belirten Aşut, “Bu durum Ortadoğu ilkeleri ile ticari ilişkileri geliştirebilecek önemli bir avantaj, bu geziyi de ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenledik” diye konuştu Mersinli iş adamlarının dış pazarlara açılmasını sağlamak ve komşu ülkeler ile ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen gezilerin devam edeceği haberini veren Aşut şöyle konuştu: “Komşularımız ile ticari bağlantılar kurarak ekonomik anlamda karşılıklı kazanç sağlayacağız. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu en iyi şekilde değerlendirmeli. Biz çok şanslı bir ülkeyiz. Bir yüzümüz batı diğer yüzümüz ise doğuya bakıyor. Türk iş adamları her iki bölgede de çok büyük başarılar elde edebilir. Yeter ki azim ve hırs ile çalışalım. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak komşularımız ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda birçok ülkeye gezi düzenledik. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek iş adamlarımızın dünyaya açılması Mersinli firmaların dünya firması haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız”



Mersin milletvekili Saffet Benli ise geziye iş adamlarına destek vermek amacıyla katıldıklarını ve bu desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Beyrut'ta yapacakları siyasi görüşmeler ile iş adamlarının sorunlarını dile getireceklerini ve çözüm arayacaklarını belirten Benli, “Türk iş adamları Ortadoğu diğer ülke iş adamlarından çok daha iyi değerlendirmek durumundadır çünkü din, ırk ve kültür birliktelikleri bulunmaktadır. Biz de bu noktada iş adamlarımıza gerekli desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Dünya Gazetesi - 2003

Muz üretimi %40 oranında arttı

Türkiye'nin muz üretim merkezi olan Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üretimin geçen yıla göre %40 oranında arttığı bildirildi. Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki üretici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre geçen yıl kilosu bir buçuk milyon lirayı bulan muzun fiyatı Eylül ayının son günlerinde başlayan toplama çalışmalarıyla birlikte hızlı bir düşüş grafiği çizdi. Anamur MUZ-DER Başkanı Kamil Kaplan Anamur'da muz fidanı dikili alan miktarının son bir yılda yaklaşık 7 bin dönümden 8 bin dönüme çıktığını, Bozyazı Tarım İlçe Müdürü Eray Ulu ise ilçede muz üretiminin 3 bin dönümden 4 bin döneme yükseldiğini kaydetti. Anamur'da geçen yıl 45 bin ton muz toplanırken bu yıl rakamın 55 bin tona, Bozyazı'da ise üretimin 13 bin tondan 22 bin tona çıkması bekleniyor. Kamil Kaplan ithal muzdan %149 oranında fon alınmasına karşın bu muzun kilo fiyatının tezgahlarda 2 milyon liraya kadar düşmesine anlam veremediklerini belirterek şunları söyledi: “Anladığım kadarıyla ithalatçı firmalar yüksek fonu kaçak girişlerle aşıyorlar. İthal muzun fiyatı düşünce buradaki üretici sıkıntıya giriyor. Geçen yıl kilo bir buçuk milyon liradan satılan muz bu nedenle hasadın ilk günlerinde bir milyon liraya kadar geriledi. Türkiye'nin yıllık muz üretiminin 300-350 bin ton olduğu ülke genelinde üretimin 150 bin tona ulaştığı hesap edildiğinde bu olumsuzluk açığın kapatılmasına engel olacak gibi görünüyor.”

Dünya Gazetesi - 2003



Rize kivisi Avrupa pazarına çıktı

Rize ve yöresinde çayın dışında bölgeye tarımsal ek gelir kazandırmak amacıyla 1988 yılında üretimine başlanan kivi Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç yıllık 500 tonluk üretime ulaşılan Rize kivisinin Yunanistan'da bulunan bir firma aracılığıyla Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandığını söyledi. Rize'de üretilen kivinin Dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirten Paliç, üretimi artırıp dünyaya kivi ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti Paliç şöyle konuştu: “Kivi üretiminde ürünün elimizde kalması gibi bir kaygımız yok. Şu anda bölgemizde henüz üretilmeyen kivinin bile müşterisi hazır. Talepleri karşılayamıyoruz."

Dünya Gazetesi - 2003

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kenan Malatyalı: TL'nin değerlenmesi

sürerse reel sektör üzerindeki baskılar artabilir

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Malatyalı Türkiye ekonomisinin krizin en derin yaşandığı 2001 yılı son çeyreğinden bu yana pozitif bir hızla yükseldiğini ancak döviz kurundaki değerlenmenin neden olduğu rekabet gücü kaybının ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi. Malatyalı, “Kurlardaki düşüş eğiliminin devam etmesi ya da TL'nin aşırı değerli konumunu uzunca bir süre devam ettirmesi durumunda ekonomik dengeler ve özellikle reel sektör üzerindeki olumsuz baskılar artabilir” dedi. Kenan Malatyalı yaptığı açıklamada 2001 yılından bu yana ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin krizin en derin yaşandığı 2001 yılı son çeyreğinden bu yana pozitif bir hızla yükseldiğini belirten Malatyalı, yaşanan olumlu gelişmelere karşılık büyümenin sektörel dağılımının bazı olumsuzluklara işaret ettiğini vurguladı. Malatyalı, “2003 yılının ilk 6 aylık döneminde inşaat sektörünün %15, mali kuruluşların yüzde 8 küçüldüğü görülüyor, son bir buçuk yıldır ekonominin büyümesine rağmen işsizliğin de ciddi olarak arttığı görülmektedir, mevsimlik dalgalanmaları bir kenara bırakıp karşılaştırmaları bir önceki yılın ikinci çeyreğiyle yaparsak işsizliğin arttığını ve trendinde artma yönünde olduğunu görürüz” dedi. Malatyalı, ülke ekonomisinin pozitif bir hızla yükselmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ancak son günlerde Türk lirasının aşırı değerlenmesinin ihracata olumsuz etkileri olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Kurdaki değerlenmenin neden olduğu rekabet gücü kaybı ihracatı olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankası son birkaç ayda yaklaşık 6,5 milyar liralık dolar satın aldı ancak buna rağmen kurlardaki düşüş trendini değiştiremedi. Kurlardaki düşüş eğiliminin devam etmesi ya da TL'nin bu aşırı değerli konumunu uzunca bir süre devam ettirmesi durumunda ekonomik dengeler ve özellikle reel sektör üzerindeki olumsuz baskılar artabilir.”

Dünya Gazetesi - 2003

Denizbank'tan Ege çiftçisine 150 trilyon liralık kaynak

İZMİR (DÜNYA)

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2004 yılında Egeli çiftçilere kullandırılmak üzere 150 trilyon liralık kaynak ayırdıklarını söyledi. Hakan Ateş, yeni kredi ile çiftçilere düşük faizli, formalitesi az ve geri ödemesi kolay bir kaynak sağlandığını vurgulayarak, "Tarişbank'ı bünyemize kattıktan sonra üreticilere daha yakın hale geldik. Tarım kesiminin finansman ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kredi modeli geliştirdik" dedi. Geçtiğimiz ocak ayında çiftçilere 11 trilyon lira kaynak aktardıklarını belirten Ateş, "Bu yıl Ege'de 20 bin üreticiye 150 trilyon lira tarım kredisi kullandırmayı ve çiftçileri ihtiyaç duydukları her türlü bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünya Gazetesi - 2004