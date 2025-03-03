İstanbul’un arsa ve arazi birim fiyatları belirlendi - 1998

Cemil F. ÖZYURT

İstanbul Defterdarlığı’nın dört yılda bir hazırladığı ‘Arsa ve Arazi Birim Metrekare Birim Fiyatları' değerlendirmesinde İstanbul’un en pahalı alanı Taksim Gümüşsuyu ve Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde olduğu ortaya çıktı. İstanbul’un en gözde yeri olma özelliğini koruyan İstiklal Caddesi ve Taksim’de arazi metrekare birim fiyatı 600 milyon olarak belirlendi. Defterdarlık, 1998 yılı Genel Beyan Dönemi ile ilgili olarak hazırladığı 603 sayfalık rapora göre yeni iş merkezleri ve plazaların yoğunlaştığı Maslak Büyükdere Caddesi’nde arazi birim fiyatı 150 milyon lirada kalırken, Karaköy Bankalar Caddesi’nde 350 milyon oldu. 1990’lı yıllarda kurulan Sultanbeyli’de birim fiyatlar ise 300 bin lira dan başlıyor.

Bir önceki döneme göre arsa değerlerindeki artış oranı da Beyoğlu’nda 23 kat, Şişli’de 10 kat, Kağıthane’de 8 kat, Bakırköy’de de 10-15 kat arasında değer kazandı.

En fazla emlak vergisini VAKKO ödeyecek

Belirlenen rayiç bedeller üzerinden yapılan hesaplamalara göre İstiklal Caddesi’ndeki Vakko 230 milyar lira emlak vergisi ödeyecek. 3 bin 410 metrekare alana kurulu Vakko, 1994-97 yılları arasında her yıl için 10 milyar olmak üzere 40 milyar lira vergi ödemişti. İstanbul sınırları içerisinde en fazla değeri artan arsa ve arazi metrakere birim değeri de Beyoğlu’nda oldu. Beyoğlu’nda değerleri bir önceki döneme göre 23 kat arttı. Birim fiyatlar Şişli Belediyesi sınırları içinde 10 kat, Kağıthane’de 8 kat, Bakırköy'de de 10 ile 15 kat arasında artış gösterdi.

Belirlenen yeni bedeller üzerinden yapılan hesaplamalarda Sabancı Center da 40 milyar emlak vergisi ödeyecek. Sabancı Center’ın bin 390 metrekare büyüklüğündeki her bir katı için 550 milyon lira vergi ödeyecek olan Grup, 34 ve 39 katlardan oluşan ikizler için toplam 40 milyar 150 milyon lira ödeyecek.

Yine Beşiktaş sınırları içinde bulunan Conrad ve Swiss Otel 4,5-5 milyar arası, Çırağan 2-3 milyar, Sarı Konaklar ve Ulus’taki Platin Konutları da 300 metrekarelik bir daire için 110 milyon lira emlak vergisi ödeyecek.

Defterdarlığın belirlediği arsa ve arazi metrekare birim fiyatlara göre de İstanbul’daki oteller arasında en pahalı araziye Hyatt Otel’in sahip olduğu ortaya çıktı. Hyatt Otel’in üzerinde kurulu bulunduğu arsanın metrekare değeri 300 milyon iken, Holdiay Inn in 300 milyon, Conrad, Swiss ve Çırağan’ın 200 milyon, Büyük Sürmeli, Plaza Otel, Hilton Parksa ve Princess Otel’in de arsa birim değeri 150 milyon oldu.

Yine arsa ve arazi birim değerlerine göre alışveriş merkezleri arasında en pahalı arazi ise Galeria’nın. Bakırköy’deki alışveriş merkezinin arsa birim fiyatı 300 milyon lira iken, Carousel 120 milyon lira olması dikkat çekiyor. Ödenecek emlak vergisi gözönüne alındığında ise Akmerkez, bin metrekarelik büyüklüğündeki bir katı için 570 milyon lira ödeyecek, Akmerkez’in arsa birim değeri ise 200 milyon lira.

Dünya Gazetesi - 1998

Atatürk Barajı için 3 milyar dolar İsviçre kredisi sağlanacak

ANKARA (THA)

Atatürk Barajı ve hes için İsviçreli Escher Wyss ile BBC firmalarının öncülüğünde, İngiliz George Wimpey ve B.Alman Hochtief'den oluşan konsorsiyumun, komple yapım için gerekli iç ve dış para miktarından oluşan 3 milyar dolarlık meblağın tamamını “Kredi” olarak sağlamak için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.

Bu arada, Baraj ve Hes projesi için gereken 3 milyar dolar iletim hatları projesi için kullanılacak 1 milyar dolar ile birlikte toplam 4 milyar doların firmalar kanalından sağlanmasının olanaksız olduğuna ve konuya ilişkin 1980 yılında yapılan anlaşmanın asılsız çıktığına ilişkin haberlerin, kredi yaratma çalışmaları ile projenin gerçekleşmesini geciktireceği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İsviçreli firmalar öncülüğündeki girişim 1980 yılının Temmuz ayında “Ön anlaşma” ile sonuçlandı ve Enerji-Tabii Kaynaklar ve Maliye Bakanlığı ile firma temsilcilerinin yaptığı “Ön protokole” göre, gereken 3 milyar doların kredi olarak sağlanması koşulu ile Baraj ve Hes’in komple yapımı, İsviçreli firmaların öncülüğünde İngiliz ve B.Alman firmalar konsorsiyumuna verildi. Buna göre, Barajın gereken teçhizat ve ekipmanlarını Isviçreli Escher Wyss ile BBC sağlayacak, inşaatını ise önerecekleri fiyat üzerinde dış ile pazarlık yapılmak koşulu ile İngiliz ve B.Alman firmaları yüklenecek.

Dünya Gazetesi - 1981

TOBB Başkanı, AB dışındaki 19 ülkenin lideri olacak

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Patronlar Kulübü Eurochambres'in Başkanlık Divanı'na seçildi. Hisarcıklıoğlu, iki yıl bulunacağı bu görevinde, AB üyesi olmayan 19 ülkeyi temsil edecek. Eurochambres'in Başkanlık Divanı'na ilk defa bir Türk yükselirken, ayrıca bu 19 ülkenin divanda temsili de ilk defa gerçekleştirilmiş olacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) toplantısında, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, oybirliği ile Eurochambres'in Başkanlık Divanı'na seçildiği kaydedildi. Hisarcıklıoğlu'nun bu göreviyle, Türkiye, Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna Hersek gibi AB üyesi olmayan Eurochambres üyesi 19 ülke iş dünyasının menfaatlerini savunacağı bildirildi.

Eurochambres Başkanlık Divanı'nın Türkiye'nin katılımı ile birlikte 11 ülkeden oluştuğu ifade edilen açıklamada, diğer ülkeler arasında ise Fransa (Başkan), Avusturya (Onursal Baş- kan), Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Slovakya ve İsveç'in bulunduğu belirtildi.

AB sürecinde önemli görev

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçimden sonra yaptığı teşekkür konuşmasın- da, AB üyesi olmayan 19 ülkenin menfaatlerini korumaya çalışacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinde özellikle Avrupa'daki çatı kuruluşlarının karar mekanizmalarında olmanın çok önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "2004 yılından beri Eurochambres'in Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu dönemde de yine sadece Türkiye adına değil, Eurochambres'in 19 üyesi adına görev yapan 5 üyeden biriydim. Şimdi artık, 19 ülkenin tamamı adına görev yapacağım. Bu Türk iş dünyası için büyük bir onurdur. Türk iş dünyasının dışa açılmada ulaştığı çok önemli bir aşamadır" diye konuştu.

Odaların çatı örgütü

Avrupa ticaret ve sanayi odaları sisteminin çatı örgütü olan Eurochambres, Avrupa'nın en büyük iş dünyası kuruluşu. Eurochambres'da 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi odası ve 19 milyon işletme temsil ediliyor. Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanlık Divanı'nda Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Balerus, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Moldova, Ermenistan, Gürcistan, İsrail, Norveç, İsviçre, İzlanda, INSULER (Avrupa Ada Odaları Birliği) adına görev yapacak.

Dünya Gazetesi - 2006