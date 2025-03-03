Kurtköy, hava trafiğine açıldı - 2001

İSTANBUL - DÜNYA

Yapımı tamamlanan Pendik Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, dün hava trafiğine açıldı. Havaalanına biri askeri, diğeri Türk Hava Yolları'na ait 2 uçak iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk olarak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalanan "Casa-CN235" tipi uçak indi. Askeri uçakla gelen Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Işık Koşaner, Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Kenzi Süner ve Savunma Sanayii Müsteşarı Dursun Ali Ercan, Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü, Selçuk Kileci tarafından karşılandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı Dursun Ali Ercan, Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı konuşmada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı projesinin, büyük bir projenin küçük bir parçası olduğunu belirtti. Ercan, "Havaalanı projesi, İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi'nin (İTEP) başarıyla tamamlanan ilk kısmıdır. Buranın getirisi, Silahlı Kuvvetler'in projelerine yansıyacaktır" dedi. Ercan, İTEPin Silahlı Kuvvetler'in en önemli projelerinden olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından, davetlilere 3 otobüsle havaalanı gezdirildi.

THY uçağı

Daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Kaptan Pilot İskender Çarkı ve İkinci Kaptan Ziya Yılmaz idaresindeki Türk Hava Yolları'na ait 100 kişilik RJ Tipi "Kütahya" adlı yolcu uçağı, alana iniş yaptı. Aralarında THY Genel Müdür Yardımcılan Birol Yüksel, Oktay Öztekin'in de bulunduğu THY yöneticilerinden 10 kişilik bir ekibi getiren uçak, ilkinde pisti pas geçtikten sonra ikincide inişini gerçekleştirdi.

Havaalanından THY'nin iç hat seferleri 22-23 Ocak tarihinde başlayacak. Şubat 1998 tarihinde temeli atılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nın 550 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Özellikleri

Toplam 655 hektar alan üzerine kurulu havaalanında 45 uçağın park yapabileceği 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde biri iniş-kalkış, diğeri uçağın park yerine geldiği iki pist yer alıyor.

22 bin metrekare kullanım alanı bulunan dış hatlar terminali, yılda 3 milyon yolcunun rahatlıkla geçiş yapabileceği şekilde inşa edildi. İç hatlar terminali ise yıllık 500 bin yolcu kapasiteli. Havaalanının gidiş terminalinde 16, geliş terminalinde 12 olmak üzere toplam 28 pasaport bankosu bulunuyor.

Havaalanında, yılda 90 bin ton yük işleyebilecek kargo binası, 7 bin metrekarelik kapalı depolama alanı, uçak büyüklüğüne göre değişen park pozisyonlu 63 bin 200 metrekarelik özel kargo apronu, her biri 20'şer metrekare büyüklüğünde 18 soğuk hava deposu, hidrolik yükleme rampaları, 7 bin 500 metrekarelik büyük araç otopark alanı bulunuyor.

Gelişmiş teknolojilerle donatılmış güvenlik sistemi ve atıksu için biyolojik arıtma bulunan havaalanında, 3 adet 5 bin metreküplük akaryakıt deposundan, park yerindeki 22 uçağa aynı anda hidrantlarla yakıt doldurulabilecek.

İstanbul’un ikinci, Türkiye'nin uluslararası trafiğe açık 19'uncu havaalanı olacak Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, Kozyatağı'na 24, TEM Otoyolu'na ise 1.5 kilometre uzaklıkta.

600 personelin hizmet vereceği havaalanına mülki amir olarak İstanbul Vali Yardımcısı Şener Can, koruma şube müdürlüğüne Ergin Katan, gümrük muhafaza teşkilatına da Selahattin Mutlu atandı. 42 jandarma kulesi bulunan havaalanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün her biriminden 400 polis görev yapacak.

Savunma Bakanlığı'nın 6 büyük çalışmasını kapsayan İleri Teknoloji Endüstrisi Projesi'nin (İTEP) bir parçası olan havaalanından sağlanacak gelir, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın alımlarına ek kaynak oluşturacak.

550 milyon dolara mal oldu

Pendik Kurtköy'de yapımı tamamlanan Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı dün hava trafiğine açıldı. Şubat 1998 tarihinde temeli atılan havaalanı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

Rakamlarla Sabiha Gökçen Havaalanı

■ Rakımı 91 olan bölgede yer alan havaalanındaki tüm binalar 9 şiddetindeki depreme dayanacak şekilde inşa edildi.

■ 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğin de, biri iniş kalkış, diğeri uçağın park yerine geldiği iki pist bulunuyor.

■ 655 hektar alanda kurulan havaalanının 22 bin metrekare kullanım alanı bulunan dış hatlar terminalinden yılda 3 milyon yolcu geçiş yapabilecek. İç hatlar terminali ise yıllık 500 bin yolcu kapasiteli.

■ Gidiş terminalinde 16, geliş terminalinde 12 olmak üzere toplam 28 pasaport bankosu yer alıyor.

■ Gidiş terminalinde 22 check-in bankosu yolculara hizmet verecek. Gelen yolcular 4 aynı konveyörden bagajlarını alacak.

■ Kargo binası yılda 90 bin ton yük işleme kapasitesine sahip.

■ Kargo bölümünde 63 bin 200 metrekarelik özel kargo apronu, 18 soğuk hava deposu, hidrolik yükleme rampaları ve 7 bin 500 metrekarelik büyük araç otoparkı bulunuyor.

■ 3 adet 5 bin metreküplük yakıt deposundan parktaki 22 uçağa aynı anda hidrantlarla yakıt doldurulabiliyor.

Dünya Gazetesi - 2001

Özelleştirmede hedef 2000 yılı gelirlerinin iki katı

ANKARA (DÜNYA)

İstikrar programının en önemli ayaklarından birisi olan özelleştirmede 2001 yılı hedefi 6-7 milyar dolar olarak belirlendi. Türk Telekom ve THY gibi iki dev kuruluşun özelleştirmesi ile yıla başlanacak. Petkim, TÜPRAŞ, Eti Holding gibi özelleştirmeler de bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, OİB dışındaki özelleştirmelerden enerjideki işletme hakkı devirlerinin 31 Mart'a kadar tamamlanması planlanıyor.

İstikrar programının en önemli ayaklarından birisi olan özelleştirmede 2001 yılı hedefi 6-7 milyar dolar olarak belirlendi. Türk Telekom ve THY gibi iki dev kuruluşun özelleştirmesi ile yıla başlanacak. Petkim, TÜPRAŞ, Eti Holding gibi özelleştirmeler de bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, ÖİB dışındaki özelleştirmelerden enerjideki işletme hakkı devirlerinin 31 Mart'a kadar tamamlanması planlanıyor.

2000 yılındaki özelleştirme hedefini yakalayamayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2001 yılına iddialı giriyor. 2000 yılında özelleştirmelerden 3 milyar 100 milyon dolar gelir bekleyen ancak POAŞ'ın parasının peşin alınmasına rağmen sadece 2 milyar 700 milyon dolar gelir elde eden ÖİB, 2001 yılında THY ve Türk Telekom'un özelleştirmeleri başta olmak üzere büyük kuruluşların satışına imza atarak, 6-7 milyar dolar gelir bekliyor.

2001 yılında ÖİB tarafından THY, Türk Telekom, 2000 yılında bir kısmı halka arz edilen TÜPRAŞ'ın kalan bölümleri, Eti Holding, Petkim gibi kuruluşların yanı sıra SEKA, Atakoy Marina, Ataköy Otelcilik, Ataköy Turizm, Sümer Holding'e bağlanan kuruluşlar ile bir türlü özelleştirmesi tamamlanamayan gübre fabrikalarının özelleştirilmesi de he defleniyor.

2000 gelirleri

2000 yılında POAŞ'ın yüzde 51 hissesinin satışı, Deniz Nakliyat, Ankara ve Güven Sigorta, TÜSTAŞ, ETÜDAŞ, Asil Çelik ve Toros Gübre ile blok satış yöntemiyle özelleştirilen kuruluşlardan 1 milyar 336 milyon dolarlık tahsilat yapıldı. Sümer Holding, TZD, Turban, ORÜS, EBK ve SEKA'ya bağlı tesis ve varlıkların satışından ise 28 milyon 958 bin dolarlık tahsilat yapılırken, TÜPRAŞ'ın yurtiçi ve yurtdışında halka arzında 1 milyar 90 milyon dolarlık gelir elde edildi. Bunun dışında 2000 yılında yapılan bedelli devir işlemlerinden 7 milyon 77 bin dolarlık gelir elde edildi. ÖİB, 2001 yılında gerek taksite bağlanan özelleştirmelerle gerekse yeni özelleştirmelerle tahsilat ve satış tutarını artırmayı hedefliyor.

Dünya Gazetesi - 2001